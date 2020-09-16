На Донбассе восстановят водоснабжение: Рада обратилась к правительству

В Донецкой области в нескольких населенных пунктах критическая ситуация с водой

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании приняла проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно решения проблемы с водоснабжением Донецкой области, в частности выделить деньги на капитальный ремонт соответствующей инфраструктуры.

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Депутаты отмечают, что на сегодняшний день в некоторых населенных пунктах Донецкой области сложилась критическая ситуация в связи с дефицитом питьевого водоснабжения, что может привести к крайне негативным социальным последствиям.

"Отсутствие воды во время пандемии COVID-19 и высокая температура воздуха летом может вызвать резкое повышение уровня заболеваемости среди граждан и в целом ухудшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. Дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водопровода, потребителями воды которого являются города Славянск, Краматорск (частично), Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов", – говорится в пояснительной записке.

В связи с этим Верховная Рада постановила обратиться к правительству с требованием обеспечить государственное финансирование в 2020 году и привлечь инвестиции для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия "Вода Донбасса ". Ремонт этого водопровода обойдется в 84,4 млн грн.

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Также планируется реализовать проект по капитальному ремонту магистрального водопровода диаметром 500 мм "Ответвление к Славянским резервуарам" Славянского района Донецкой области стоимостью 34,7 млн грн.

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Правительству также поручается при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2021 год предусмотреть расходы на финансирование реализации этих проектов.

Напомним, еще в 2017 году Рада приняла решение о бесперебойном водоснабжении Донбасса. Долг за электроэнергию почти в 2 миллиарда гривен ставил водоснабжение этих территорий под угрозу.

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