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На Донбасс заехал "гумконвой" из России: появилась реакция Киева

17 декабря, 17:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня боевикам доставили почти 24 тонны якобы медикаментов и медицинского оборудования

Россия продолжает отправлять на Донбасс т.н. гумконвои и сегодня на оккупированные территории прибыл 101-й груз. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест оккупантам.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИДе отметили, что Россия незаконно отправила на Донбасс колону грузовиков без разрешения Украины, игнорируя украинские законы и условия доставки гуманитарных грузов в зону конфликта, которые были согласованы с Красным Крестом.

В ведомстве сообщили, что российский гумконвой пересек границу с Украиной в пунктах пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом, россияне не допустили украинских пограничников или таможенников к проверке груза.

"МИД РФ отправлено ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", – говорится в заявлении.

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В СМИ появилась информация, что сегодня в Луганск и Донецк прибыли российские грузовики, которые доставили 23,8 тонны якобы медикаментов и медицинского оборудования.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Великобритания призвала Россию прекратить отправлять на Донбасс "гуманитарные конвои". Вместо этого россиян попросили содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на Донбасс и обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к пленным.

Также мы писали, как киевляне решили оказать "гуманитарную помощь" российским дипломатам. К посольству РФ в Киеве принесли трусы и унитазы.

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Россия Донбасс МИД Украины гумконвой

Источник: Сегодня

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