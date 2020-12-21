На Банковой зажгли файеры: митингующие требуют ухода Шкарлета из Минобразования

В Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста, участники которой выступают против назначения на должность нового министра образования Сергея Шкарлета.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Организаторами акции протеста выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины. Протестующие вышли под стены ОП с плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагиатора Шкарлета – вон". Они требуют отстранения Шкарлета от должности министра образования. В ходе протеста демонстранты зажгли файеры.

Кроме того, во время акции общественной организации "Украинские студенты за свободу" против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки участники пикета собирали подписи за его отставку, сообщает "Суспільне".

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Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования. До этого дня он исполнял обязанности главы ведомства. Соответствующий проект постановления поддержали 226 народных депутатов.

Также напомним, летом Сергей Шкарлет оказался в эпицентре скандала – его обвинили в плагиате диссертации. В связи с этим ученые и студенты даже вышли на протест. Позже комиссия нашла плагиат в трех работах Шкарлета. В комитете по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования заявляли, что это подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты.

Сам же Шкарлет считает предъявленные обвинения необоснованными.

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