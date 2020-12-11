На Банковой прокомментировали выводы "венецианки" по КСУ: Все можно быстро реализовать

Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам.

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Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, была поддержана позиция президента Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

"Венецианская комиссия поддержала позицию президента о том, что Конституционный суд должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что поддержана оценка, данная президентом и многими представителями команды власти, о том, что деятельность Конституционного суда должна быть реформирована.

"Венецианская комиссия очень чётко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Всё это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, Зеленский прокомментировал выводы "венецианки" по КСУ и поблагодарил Комиссию за то, что в кратчайшие сроки удалось подготовить выводы по конституционному кризису в Украине. Зеленский согласен с Комиссией, что решение КСУ подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

Видео: Сегодня

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