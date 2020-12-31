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На Банковой хотят устроить большую пресс-конференцию Зеленского: назван повод

31 декабря, 19:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Если возникнет потребность, интервью будут давать и раньше, говорит Мендель

В Офисе президента Украины намерены провести большую пресс-конференцию Владимира Зеленского, которую приурочат ко второй годовщине его президенства весной 2021 года.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

На вопрос тележурналистов о том, когда будет следующая встреча Зеленского с представителями СМИ, она ответила, что большие интервью уже планируются.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-то потребность", – пообещала Мендель.

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Напомним, накануне Нового года Зеленский дал два больших интервью – 25 декабря украинскому еженедельнику "Фокус". В нем речь шла овакцинации, коррупции, конституционном кризисе, общении с Путиным, Минских договоренностях и возможном наступлении России.

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Также напомним, на 20 декабря вышло другое развернутое интервью Владимира Зеленского – The New York Times. С американским изданием президент Украины общался о НАТО, российской вакцине и безвизе с США.

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пресс-конференция Владимир Зеленский Юлия Мендель

Источник: Сегодня

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