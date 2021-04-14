Мы выдержали. Эпидемия коронавируса начинает идти на спад – Степанов

По словам министра, страна "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается – эпидемия начинает идти на спад.

Реклама

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, "мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

"Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Черновицкая, вышли из красной зоны", – отметил министр.

Степанов считает, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавируса с "минимальными ограничениями".

Реклама

"Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений – носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 14 553 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по всей стране не будут вводить общенациональный локдаун, поскольку в некоторых областях эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама