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Мы выдержали. Эпидемия коронавируса начинает идти на спад – Степанов

14 апреля, 13:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам министра, страна "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается – эпидемия начинает идти на спад.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, "мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

"Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Черновицкая, вышли из красной зоны", – отметил министр.

Степанов считает, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавируса с "минимальными ограничениями".

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"Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений – носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 14 553 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по всей стране не будут вводить общенациональный локдаун, поскольку в некоторых областях эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия Минздрав коронавирус заболеваемость Максим Степанов COVID-19
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