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"Мы ничего не боимся": Зеленский оценил угрозу российских учений "Кавказ-2020"

12 сентября, 18:52

Руслан Ровик Руслан Ровик

Российские учения обсуждались с Минобороны, Генштабом и разведкой

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил о готовности Украины к проведению россиянами масштабных военных учений "Кавказ-2020" вблизи наших границ.

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Как сообщили в Офисе главы государства, этот вопрос обсуждался с Министерством обороны Украины.

По словам Зеленского, проведение Россией военных маневров, которые состоятся в 20-х числах сентября, "детально и глубоко" обсуждалось с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, оборонным ведомством и разведкой.

"Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", – заверил глава государства.

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Отметим, во время российских военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской государственной границы будут происходить маневры 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизий армии РФ.

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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что предполагают будущие масштабные учения России "Кавказ-2020" и какое количество войск соберет агрессор вблизи Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ на возможную российскую угрозу. Он отметил, что сейчас Россия не ведет подготовку к вторжению в Украину, но в сентябре под Крымом будет много украинских войск.

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Россия Минобороны военные разведка ВСУ учения Владимир Зеленский генштаб Кавказ-2020

Источник: Сегодня

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