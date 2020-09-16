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"Мы не торгуемся": Кличко открестился от поддержки "Европейской солидарности"

16 сентября, 18:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мэр в первый раз слышит о своей поддержке какой-либо политической силой

Мэр Киева Виталий Кличко, которого ранее уже вызывали на дебаты, заявил, что его не интересует поддержка партии "Европейская солидарность" и на выборы в столице его партия "УДАР" идет самостоятельно.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Столичный градоначальник заявил, что сам в первый раз слышит о своей поддержке какой-либо политической силой.

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я и буду мэром только киевлян. И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. "УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся. Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян", – сказал Кличко.

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Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Отметим, что сегодня на сборах столичной организации "Европейской солидарности" ее глава Владимир Прокопив заявил, что их политическая сила поддерживает действующего мэра на будущих выборах в столице, передает LB.ua.

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"Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого президента Украины", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Марина Порошенко идет на выборы в Киевсовет. Бывшая первая леди и супруга пятого президента возглавила список столичного крыла партии "Европейская солидарность".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев Виталий Кличко выборы мэра Европейская солидарность выборы 2020

Источник: Сегодня

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