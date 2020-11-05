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"Мы на пороге коллапса". Ляшко предупредил о последствиях хаоса во власти

5 ноября, 12:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Политик считает, что руководство страны не сделало ничего, чтобы избежать катастрофы

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и система здравоохранения страны оказалась на пороге коллапса, за который украинцы заплатят своими жизнями.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Сегодня мы на пороге этого коллапса – через несколько дней будет по 15 000 больных в сутки. За эти месяцы власть не сделала ничего, чтобы избежать катастрофы. Весной закрыли людей дома, добили бизнес этим и все", – пишет он.

Ляшко напомнил о дефиците в Украине аппаратов ИВЛ, отсутствии массового тестирования, а также средств защиты у врачей и задолженности по "коронавирусным" доплатам.

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"В большинстве больниц сейчас даже кислорода нету! За этот хаос во власти люди платят своими жизнями. А кто будет отвечать?" – резюмирует Ляшко.

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Напомним, за последние сутки в Украине выявили 9850 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало наибольшим суточным приростом за все время эпидемии.

На этом фоне Минздрав предложил Кабинету министров усилить карантин и, в частности, ограничить работу зон питания и развлекательных зон в ТРЦ.

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