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Мы говорим с Россией: хотели с Беларусью, но Лукашенко ни с кем не разговаривает – Меркель

20 августа, 23:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Канцлер Германии считает, что народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу

Европейские лидеры обсуждают ситуацию в Беларуси с российским руководством, ведь президент Александр Лукашенко отказывается говорить с политиками ЕС.

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Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном прессконференции, – пишет Укринформ.

"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", – добавила канцлер и заметила, что Лукашенко отказался поговорить с Меркель по телефону.

Канцлер напомнила и о своем с Макроном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого они озвучили четкую позицию относительно ожиданий Германии, Франции и ЕС в целом: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

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"Мы ищем диалог. Но мы будем настаивать на определенных вещах: освобождение политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране – это ценности, за которые мы стоим не только у нас дома, но и для мужественных людей в Беларуси", – резюмировала Меркель.

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Ранее Макрон предостерег Беларусь.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Германия протесты Беларусь Ангела Меркель Владимир Путин Александр Лукашенко

Источник: Укринформ

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