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  1. Новости политики

"Мы будем сопротивляться": США усилят экономическое давление на Китай

2 сентября, 06:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Вашингтоне считают, что все это - на благо американской экономики

Соединенные Штаты Америки планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox Business.

По его мнению, из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на "вызовы" со стороны КНР, "миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет".

"Мы будем сопротивляться им. Президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте", – сказал Помпео.

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В качестве примера он упомянул введенные ограничения на деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei и анонсировал "еще более широкие усилия".

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"Я думаю, что в ближайшие дни и недели будут сделаны заявления, из которых будет ясно, что Соединенные Штаты очень серьезно противостоят этому, и все это на благо американской экономики", – добавил госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что США хотят закрыть все китайские центры в стране.

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Китай США Майк Помпео

Источник: Интерфакс

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