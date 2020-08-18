Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости политики

"Стены рухнут!" Белорусы трогательно поздравили арестованного лидера оппозиции

18 августа, 14:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сторонники оппозиции кричат поздравления под изолятором, в котором удерживают Сергея Тихановского

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая недавно выразила готовность стать новым национальным лидером, обратилась к своим сторонникам в Беларуси по случаю 42-летия своего супруга Сергея Тихановского.

Реклама

Обращение оппозиционерки было опубликовано на YouTube-канале "Страна для жизни". Она напомнила, что ее мужа с 29 мая удерживают в следственном изоляторе по обвинению в нападении на милиционера.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – сказала Тихановская.

В связи с этим 18 августа к СИЗО №1 в Минске, где содержат Тихановского, сошлись сторонники блогера, которые кричали ему поздравления. Передачи тюремщики принимать отказываются под предлогом исчерпанного лимита.

Читайте также: У Тихановской рассказали, когда она вернется в Беларусь

Собравшиеся скандируют "С днем рождения!", "Поздравляем!", "Свободу!", "Выпускай!" и "Света — наш президент!". В руках они держат белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги.

Реклама

Журналисты TUT.by насчитали под стенами СИЗО несколько сотен демонстрантов, однако они продолжают подходить. Люди хором спели "Стены рухнут" — песню, которая стала одним из символов протеста.

Видео: TUT.by

Участникам акции раздали открытки и предложили написать свои поздравления, который передадут Сергею.

Напомним, ранее Светлана Тихановская рассказала, что ее мужа содержат "в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов".

Как мы уже писали, сама оппозиционерка в эти дни находится в Литве, куда она сбежала после выборов. 10 августа она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. На следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь СИЗО акция протеста демонстрация Светлана Тихановская
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Германия озвучила требования к Лукашенко
Германия озвучила требования к ЛукашенкоПолитика
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика
Эксперт объяснил, что Путин потребует у Беларуси за отставку Лукашенко
Эксперт объяснил, что Путин потребует у Беларуси за отставку ЛукашенкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять