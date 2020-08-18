"Стены рухнут!" Белорусы трогательно поздравили арестованного лидера оппозиции

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая недавно выразила готовность стать новым национальным лидером, обратилась к своим сторонникам в Беларуси по случаю 42-летия своего супруга Сергея Тихановского.

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Обращение оппозиционерки было опубликовано на YouTube-канале "Страна для жизни". Она напомнила, что ее мужа с 29 мая удерживают в следственном изоляторе по обвинению в нападении на милиционера.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – сказала Тихановская.

В связи с этим 18 августа к СИЗО №1 в Минске, где содержат Тихановского, сошлись сторонники блогера, которые кричали ему поздравления. Передачи тюремщики принимать отказываются под предлогом исчерпанного лимита.

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Собравшиеся скандируют "С днем рождения!", "Поздравляем!", "Свободу!", "Выпускай!" и "Света — наш президент!". В руках они держат белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги.

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Журналисты TUT.by насчитали под стенами СИЗО несколько сотен демонстрантов, однако они продолжают подходить. Люди хором спели "Стены рухнут" — песню, которая стала одним из символов протеста.

Видео: TUT.by

Участникам акции раздали открытки и предложили написать свои поздравления, который передадут Сергею.

Напомним, ранее Светлана Тихановская рассказала, что ее мужа содержат "в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов".

Как мы уже писали, сама оппозиционерка в эти дни находится в Литве, куда она сбежала после выборов. 10 августа она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. На следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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