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Мустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" нашел новую работу

23 июня 2021 16:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Почти три месяца назад он был уволен из Укроборонпрома, но отдыхать пришлось не долго – где теперь будет трудиться Найем

Недавно уволенный из "Укроборонпрома" Мустафа Найем оказался в команде нового министра инфраструктуры Александра Кубракова.

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Об этом он сам признался сайту Бабель.

Он стал советником министра инфраструктуры на общественных началах.

Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами. В частности, он будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, кроме прочего, предусматривает передачу некоторых функций от Министерства инфраструктуры к Национальной полиции.

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Как сообщали новости "Сегодня", в апреле Мустафу уволили с должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома" из-за сокращения его должности в рамках реорганизации. Он отмечал, что за два года работы его команде удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам. Читайте подробней в нашем материале, за что убрали Наема.

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Позже уволенный из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривен. Каждый месяц он получал более 800 тысяч гривен.

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