Вице-президент Байдена может быть крайне полезна для Украины – эксперт

Камала Харрис продолжит вести те же самые реформы в Украине, которые в свое время вел сам Байден

В случае избрания Джо Байдена президентом США, он может поручить Камале Харрис, которой предложил должность вице-президента, продолжить курировать те реформы в Украине, которыми занимался сам в бытность вице-президентом.

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Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

"Мы помним, что Байден, курировавший в бытность вице-президентом Украину, особое внимание уделял борьбе с коррупцией в Украине, реформам правоохранительных органов. Байден всегда критически относился к существовавшим в Украине проблемах в судебной власти, в Генпрокуратуре и всегда акцентировал на необходимости реформирования этих органов. В данном случае Харрис, как бывший генпрокурор Калифорнии может быть крайне полезна Байдену как раз в вопросах продолжения той политики, и тех достижений, которые были, когда он курировал Украину. Для Байдена важно сберечь и продолжить эти достижения. И он захочет это сделать уже с помощью своего вице-президента. Нам нужна независимая судебная власть, нам нужна дальнейшая демократизация правоохранительных органов и страны в целом. Думаю, Харрис, которая была генпрокурором Калифорнии и которой очень глубоко знает проблематику правоохранительной системы, будет на это бить. И в данном случае интересы гражданского общества в Украине полностью совпадают со взглядами демократов", – отметил Максим Джигун.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп, комментируя выбор своего оппонента, сказал, что удивлен решением Байдена.

А вот бывший президент Барак Обама высоко оценил способности Харрис и назвал ее "более чем квалифицированной" для исполнения обязанностей вице-президента США.

А как демократы выбирали Байдена своим кандидатом на президентские выборы, смотрите в видеосюжете:

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