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Москва жалуется, что США вытесняют Россию с европейского рынка газа

17 сентября, 18:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Захарова назвала Данию лоббистом американских планов

На днях премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила приостановить проект "Северный поток – 2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и заявила, что Европе не стоит усугублять свою зависимость от российского газа.

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В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве недоумевают в связи с предложением Копенгагена начать новую дискуссию о судьбе газопровода и видят в Дании лоббиста планов США по срыву этого проекта, сообщает Интерфакс.

"Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению "Северного потока – 2", – считает она.

"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция, – заявила Захарова и пожаловалась. – Вашингтон напористо продвигает своей СПГ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и их потребителям".

"А Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", – продолжила она.

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Представитель МИД пригрозила, что "подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений".

Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Германию и Евросоюз отказаться от строительства "Северного потока – 2", отреагировав таким образом на отравление Навального.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что Польша отказалась от российского газа и получает голубое топливо из США. При этом американский сжиженный газ с LNG-терминала в Свиноуйсце поступает и в Украину.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Дания США отравление Алексей Навальный Северный поток 2

Источник: Сегодня

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