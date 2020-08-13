Москаль требует от Геруса заплатить 4,3 млн грн налогов

Печерский районный суд Киева 13 августа обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство относительно неуплаты председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом налогов на сумму 4,3 млн грн. Об этом сообщил председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, который обратился в суд с соответствующим заявлением, пишет "Znaj.ua".

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"Суд обязал Ирину Венедиктову зарегистрировать уголовное производство по неуплате А. Герусом налогов на сумму более 4 миллионов гривен", – сообщил Москаль на своем официальном сайте.

Согласно копии жалобы, которую также опубликовал Геннадий Москаль, Андрей Герус получил доход в 22 млн гривен и не уплатил с него налог на доходы физических лиц в размере 4,3 млн гривен.

Председатель ОО "Народ Украины против коррупции" обратился в Офис генпрокурора с жалобой, в которой указал на факт уклонения Герусом от уплаты налогов еще 30 июня 2020 года, однако генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась открывать дело.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, которые, вероятно, связаны с главой парламентского комитета по вопросам энергетики.

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Также продолжается расследование против Геруса в отношении импорта электрической энергии из России, который стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправки к закону. Благодаря так называемой поправке Геруса, с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем на 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.

По оценкам депутата Алексея Кучеренко, по результатам первого года работы в парламенте Андрей Герус стал одним из самых богатых депутатов фракции "Слуга Народа".

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