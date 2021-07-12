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Могут выгнать из Рады: Разумков отчитал Юрченко з скандал во Львове

12 июля 2021 12:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На сегодняшний день в украинском законодательстве нет нормы, которая могла бы очищать парламент от пьяных залетов депутатов

Разумков отчитал Юрченко. Коллаж "Сегодня"

Разумков отчитал Юрченко. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал нардепа Александра Юрченко за нетрезвое вождение и заявил, что в случае признания судом вины тот может лишиться депутатского мандата. Об этом глава парламента сказал на Согласительном совете с лидерами фркций.

"Закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая могла бы очищать Верховную Раду от таких действий коллег. Думаю, нам нужно поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", – сказал он.

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Разумков напомнил присутствующим, что уголовная ответственность и приговор суда является основанием для того, чтобы депутат лишился мандата.

"Об этом нужно помнить, и не только из-за мандата… Нас выбирали люди, давайте так, чтобы нам не стыдно было в глаза смотреть ни на округах, ни на отдыхе. Обращаюсь ко всем коллегам – каждый сначала пусть думает, что он делает, чтобы потом не краснела Верховная рада и в целом власть", – подчеркнул спикер парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.

Тем временем сам Юрченко оправдался за ДТП. Он утверждает, что наркотики не принимал, и даже сдал несколько тестов в киевских клиниках.

Юрченко возвращается в Киев со Львова на своем "Мустанге":

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