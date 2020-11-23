Президент Microsoft в разговоре с Зеленским высоко оценил цифровое развитие Украины

В начале ноября у президента Украины Владимира Зеленского состоялась онлайн-встреча с президентом американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом, на которой в частности обсудили развитие Украины как цифрового государства и создание в стране новых сервисов.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня".

По словам Федорова, во время разговора Зеленский и Смит много шутили, а глава Microsoft много хвалил Украину за интенсивное цифровое развитие.

"Это была такая "велкам-встреча", они очень много шутили. Кстати, я горжусь, что президент Microsoft говорит, что Украина запускает много сервисов: "Это цифровое государство, вы активно ускоряетесь". Что было очень приятно", - рассказал министр.

В ходе онлайн-встречи Зеленский рассказал о создании Министерства цифровой трансформации. Также говорили о цифровых паспортах и ускорении регистрации бизнеса.

"Говорили о паспортах (цифровых. – Ред.), что мы первые в мире запустили, о скорейшей регистрации бизнеса в мире. Это круто слышать от президента такой компании, как Microsoft, такой фидбэк. Мне кажется, что мы делаем правильные шаги с точки зрения построения цифрового государства", – отметил Федоров.

Напомним, в ходе разговора с президентом Microsoft 5 ноября президент Владимир Зеленский также рассказал о планах ввести в Украине в течение трех лет онлайн-голосование на выборах. Глава государства рассчитывает, что люди будут больше доверять технологии, которая будет разработана совместно со специалистами компании Microsoft.

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