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"Миссия выполнена". Добкин снялся с выборов мэра Харькова

4 октября, 16:39

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Политик снял свою кандидатуру в пользу Кернеса

Бывший депутат Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова.

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Об этом Добкин пишет в Тelegram.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – пишет Добкин.

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"Миссия выполнена". Добкин снялся с выборов мэра Харькова

Как известно, сначала Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева. После того как городской голова Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусной инфекцией и улетел на лечение в Германию, Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Харькова, но готов снять свою кандидатуру, как только Кернес вернется в строй.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказал, что известно о состоянии Кернеса за три недели до выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Харьков Михаил Добкин геннадий кернес местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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