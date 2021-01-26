Мировые лидеры второй день поздравляют Зеленского: что пишут президенту

Мировые лидеры продолжают поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, который он отмечал 25 января. Но сообщения приходят до сих пор.

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Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Президент Молдовы Майя Санду

Она пожелала крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также поблагодарила за гостеприимство и открытость, с которой молдавскую делегацию встречали в Киеве во время недавнего официального визита.

"Уверена, что конструктивные дискуссии о текущих вопросах повестки дня молдавско-украинских отношений и достигнутые нами договоренности быстрее трансформируются в конкретные совместные действия на благо наших граждан".

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Президент Литвы Гитанас Науседа

Он пожелал Зеленскому сил в дальнейшем продвижении Украины на пути евроатлантической интеграции.

"Уважаемый Владимир, с днем рождения! Пусть этот год будет полон успеха и крепкого здоровья вам и вашему народу".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Наши отношения на уровне стратегического партнерства, опирающиеся на добрососедство, общие интересы и взаимоуважение, имеют особое значение с точки зрения мира и спокойствия нашего региона. Пользуясь случаем, желаю вашему превосходительству здоровья и счастья и передаю дружественному украинскому народу пожелания благополучия".

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Я высоко ценю ваши усилия, направленные на углубление этих отношений. Я верю, что связи между нашими странами будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому 25 января "стукнуло" 43, а поздравлять его начали с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua

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