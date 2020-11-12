"Миротворцы" РФ в Карабахе: генерал был на Донбассе, а бригада – захватывала Крым

Российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет командовать генерал-лейтенант ВС РФ Рустам Мурадов, который был замечен во время войны на Донбассе.

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Об этом сообщает сайт "Кавказский узел".

Подведомственный Мурадову контингент, основу которого составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа России, уже взяли под контроль т.наз. "Лачинский коридор" — путь, который связывает Карабах с Арменией.

Мурадов — родом из Дагестана. У него профильное образование, на военной службе он с 1990 года: начинал как командир взвода, а сейчас является замом командующего Южного военного округа. В российских СМИ уточняется, что Мурадов — участник двух чеченских войн и был задействован в операции по ликвидации штаба Масхадова. Офицер был военным советником в Сирии, за что получил звание героя России.

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Знакома фамилия Мурадова и в Украине — этот военный в 2016 году представлял Россию в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. При этом пропагандистские СМИ активно муссируют тему обстрела, под который 5 марта 2016 года под Ясиноватой попал Мурадов. Якобы огонь велся чуть ли не специально по офицеру. Эта информация не нашла подтверждения, но помогает создавать образ бравого военного, иронизирует Sprotyv.info.

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Напомним, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил РФ (в/ч 90 600)фигурирует в деле об оккупации Крыма, которое озвучила украинская военная прокуратура.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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