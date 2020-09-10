Миротворцы на Донбассе: ловушка Кремля или модернизация Минских договоренностей

Москва повышает ставки в переговорах с Киевом. Как и прогнозировали эксперты сайта "Сегодня", Кремль использовал режим перемирия, который впервые за шесть лет войны соблюдался больше месяца, для давления на Украину. Боевики обстреляли позиции ООС. Впервые с 27 июля украинские военнослужащие понесли потери.

Реклама

Могут ли миротворцы на линии разграничения способствовать новому установлению мира на Донбассе – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Возможность появления на Донбассе миротворческого контингента обсуждают давно. Во время существования переговорного трека Волкер-Сурков (спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и бывшего помощника Путина Владислава Суркова), миротворцы были их главной фишкой. Два года назад им даже удалось выйти на предварительную договоренность: Москва согласилась провести через ООН свою резолюцию по миротворцам, но только на линии разграничения, что категорически не устроило Киев.

Со сменой власти в Украине тема миротворцев отошла на второй план. Владимир Зеленский заявляет, что мы не должны допустить превращения Донбасса во второе Приднестровье, поэтому для начала нужно попытаться выполнить Минские договоренности. Однако в интервью сайту "Сегодня" замглавы украинской делегации ТКГ Александр Мережко не исключил, что именно миротворцы могут стать планом "Б".

По мнению Михаила Самуся, заместителя директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, миротворцы – это не ловушка, а возможно, один из вариантов модернизации Минских договоренностей. Миротворцы могут получить сначала контроль над границей, а на оккупированной территории может быть установлена ​​переходная международная администрация.

"Конечно, России это не подходит – не для того они формировали все эти ловушки в Минских договоренностях. Поэтому они и настаивают на миротворцах именно на линии разграничения: есть две стороны конфликта, Россия – посредник, а миротворцы и ОБСЕ как раз должны работать на линии разграничения между Украиной и оккупированной территорией, а не на границе между Украиной и РФ и на всей оккупированной территории. Путин может рассуждать так: если для того, чтобы реализовать выгодный России алгоритм, надо поставить миротворцев на линии разграничения, это возможно, потому что не противоречит российскому алгоритму. То есть Россия может пойти на прекращение огня, разведение сторон и развертывание миротворческих сил. Но в Минске есть следующие пункты: проведение выборов, внесение особого статуса Донбасса в Конституцию Украины (а фактически там идет речь о широкой автономии в составе Украины)... То есть, миротворческие силы будут играть для Путина очень важную роль", – считает Михаил Самусь.

Реклама

Поэтому, если реализация Минских договоренностей пойдет по сценарию, как, собственно, в них и записано, даже с миротворцами на линии разграничения, – это "приднестровизация" конфликта.

"В таком случае России можно и не убивать украинских военнослужащих. Так, как в Приднестровье, – там же не идет война. Но Россия постепенно разрушает молдавскую государственность, все постепенно идет к федерализации, а российские войска продолжают находиться на территории Молдовы", – подчеркивает Михаил Самусь.

Напомним, политический аналитик фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Мария Золкина рассказала об уловке Кремля и предупредила, что Украина не должна повторить ошибку Молдовы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пять самых опасных ловушек Кремля для Украины в Минских договоренностях".

Напомним, первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках саммита лидеров "нормандского формата" прошла 9 декабря 2019 года в Париже:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама