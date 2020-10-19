Минюст США обвинил ГРУ в хакерских атаках на Украину, Францию и Британию

Министерство юстиции США предъявило шести офицерам российской разведки обвинения в запуске вредоносных программ, отключивших энергосистему Украины в декабре 2015 года, и глобальной атаке программы-вымогателя NotPetya двумя годами спустя.

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Об этом сообщает издание Tech Crunch.

По словам прокуратуры, группа хакеров, работающих на российское ГРУ, стоит за "самой разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе".

Хакеров обвиняют в разработке и запуске атак с использованием KillDisk и Industroyer (также известных как Crash Override) для нарушения энергоснабжения в Украине, в результате чего сотни тысяч людей остались без электричества за два дня до "католического" Рождества.

Прокуроры также заявили, что хакеры стояли за атакой NotPetya, программы-вымогателя, которая распространилась по всему миру в 2017 году и нанесла ущерб на миллиарды долларов.

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Эти же хакеры использовали программу Olympic Destroyer, предназначенную для отключения интернет-соединений во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее.

Прокуратура также обвинила шестерых хакеров в попытке сорвать выборы во Франции в 2017 году, запустив операцию взлома и утечки с целью дискредитации тогдашнего лидера на выборах президента Эммануэля Макрона, а также запустив атаки против Организации по запрещению химического оружия и Лаборатории оборонной науки и технологий Великобритании, которой было поручено расследовать использование российского нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери в 2018 году, и атак на цели в Грузии.

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Предполагаемые хакеры – 32-летний Юрий Андриенко; 35-летний Сергей Детистов; 28-летний Павел Фролов; 29-летний Анатолий Ковалев; 27-летний Артем Очиченко; 32-летний Петр Плискин. Они обвиняются по семи пунктам в сговоре с целью взлома, мошенничества с использованием электронных средств связи и причинения вреда компьютеру.

Фото: FBI

Как пишет издание, обвиняемые, скорее всего, находятся в России. Но обвинительный акт служит попыткой посрамить имя ("name and shame"), часто применяемой прокурорами Министерства юстиции в последние годы, когда аресты или экстрадиции маловероятны или невозможны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Белый дом официально обвинил Россию в атаках вирусом NotPetya.

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Также сообщалось, что в мае 2017 в штабе Макрона произошла масштабная утечка данных, после чего на файлообменнике наравне с подлинными документами были опубликованы и фейковые.

Также сообщалось о хакере, за поимку которого США готовы заплатить миллион:

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