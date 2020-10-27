Минюст не может выполнить решение суда по Сытнику: Малюська прояснил ситуацию

Министерство юстиции не может выполнить решение Окружного административного суда Киева касательно отстранения директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника от должности путем удаления его из Единого государственного реестра.
Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Он объяснил, что Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение суда или отдельного постановления.
"Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб… То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется", – написал Малюська.
Министр подчеркнул, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действующие и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года, а значит, статус директора НАБУ не изменился.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 октября ОАСК принял решение, которым признан неконституционным указ президента Украины о назначении директора НАБУ. Также в своем постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Теперь на эту должность должны объявить новый конкурс. А пока суд назначил нового временного главу НАБУ.
В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник продолжает выполнять свои полномочия. В Бюро назвали решение суда ангажированным и абсурдным, которое направлено на превращение антикоррупционного органа в контролируемую "карманную" структуру.
Ранее также сообщалось, что Сытника признали виновным в коррупции:
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