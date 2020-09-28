Минские соглашения неэффективны: Яценюк предлагает создать "киевский формат"

Пока в Украине думают о смене переговорной площадки по Донбассу, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил отходить от минских переговоров к "киевскому формату". Об этом он заявил в комментарии для программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

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По его мнению, Минские соглашения, как и "минский формат", доказали свою неэффективность, поскольку Россия не выполняла, не выполняет и не будет выполнять договоренности. Поэтому нужно переходить на новый формат переговоров.

"В "киевском формате" необходимо обсуждать вопрос территориальной целостности Украины. Во-вторых, в "киевском формате" сейчас должен обсуждаться вопрос будущего Беларуси. И третье – вопрос Приднестровья. Беларусь – это союзное государство России, которая имеет свои войска на территории Беларуси. Приднестровье оккупировано российскими войсками, и все эти страны граничат с Украиной. Донецк, Луганск и Крым также оккупированы российскими войсками", – сказал Яценюк.

Политик напомнил о недавних словах представителя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о "повстанцах" на Донбассе. Лидер "Народного фронта" считает, что это попытки протестировать реакцию украинского общества.

"Если туда завели этих людей, чтобы попробовать – пролезет или не пролезет, эти попытки закончатся очень плохо, в первую очередь для власти. Что точно произойдет – это гражданское противостояние. Не исключаю, что это еще одна часть российского плана, чтобы здесь взорвалось гражданское противостояние на фоне широкой интерпретации Минских соглашений. То есть бандиты, сепаратисты и террористы у нас стали повстанцами – а давайте посмотрим реакцию украинского общества, пройдет ли не пройдет. Не прошло. И не пройдет. Эти лица, которые что-то там представляют, – они не представляют ничего и никого. Украинский народ ни за кого из них не голосовал. Сейчас только президент Украины представляет официальную позицию украинского государства, и вся вертикаль власти от президента зависит. Он должен сказать свое слово", – подчеркнул он.

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"Владимир Путин придумал для Украины новую русскую рулетку. Дал нам пистолет. Только в стандартной русской рулетке только один патрон, а в путинский русской рулетке везде патроны и только одно свободное место. Только возьмешь пистолет и выстрелишь – 99,9% будет роковой выстрел", – объяснил Яценюк.

Политик добавил, что единственный выход для Украины – это жесткая позиция стран-партнеров (Европы, США) и давление на Россию, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Отметим, что в последнее время ходят разговоры о возможном переносе Трехсторонней контактной группы из Минска в другую страну, поскольку ситуация в Беларуси не способствует переговорам о мире. Так, сегодня фракция "Слуга народа" должна обсудить перенос ТКГ из Минска.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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