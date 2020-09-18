Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости политики

Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе

18 сентября, 20:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Работа над документом продолжается, говорят в МОУ

Министерство обороны Украины прокомментировало сообщения СМИ о скандальном приказе главы оборонного ведомства Андрея Тарана о штрафах для военных за ответный огонь по оккупантам (№ 330).

Реклама

В МОУ заявили, что все выводы и оценки преждевременны, а министр высказал свои оговорки к приказу, говорится на официальной странице министерства в Facebook.

"Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

"Министерством обороны изысканы необходимые средства. Осталось уточнить детали", – подчеркнули в ведомстве.

В тренде
ВСУ сделал заявление по "пленкам судьи Вовка": Судебной власти нанесен ущерб

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Андрей Таран после своего назначения назвал приоритеты на должности главы Минобороны и заявил: "Нужно давать такой отпор, чтоб у агрессора пропало желание воевать".

Реклама

Также напомним, что с 27 июля на Донбассе продолжается режим "тишины", нарушаемый вооруженными провокациями оккупантов, ВСУ несут потери:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы Донбасс скандал ВСУ приказ оккупанты Андрей Таран

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянии
В сознании, но без гаджетов: в окружении Кернеса рассказали о его состоянииПолитика
Степанов идет на выборы: Шмыгаль прокомментировал
Степанов идет на выборы: Шмыгаль прокомментировалПолитика
"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии КернесаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять