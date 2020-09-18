Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе

Работа над документом продолжается, говорят в МОУ

Министерство обороны Украины прокомментировало сообщения СМИ о скандальном приказе главы оборонного ведомства Андрея Тарана о штрафах для военных за ответный огонь по оккупантам (№ 330).

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В МОУ заявили, что все выводы и оценки преждевременны, а министр высказал свои оговорки к приказу, говорится на официальной странице министерства в Facebook.

"Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

"Министерством обороны изысканы необходимые средства. Осталось уточнить детали", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Андрей Таран после своего назначения назвал приоритеты на должности главы Минобороны и заявил: "Нужно давать такой отпор, чтоб у агрессора пропало желание воевать".

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Также напомним, что с 27 июля на Донбассе продолжается режим "тишины", нарушаемый вооруженными провокациями оккупантов, ВСУ несут потери:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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