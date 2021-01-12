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Минкульт не поддержит продление локдауна после 24 января

12 января, 20:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ткаченко считает, что для продления карантина пока нет оснований

Министерство культуры Украины (МКИП) против продления жесткого карантина в стране после 24 января, о котором ранее заявил глава Минздрава Максим Степанов, и не поддержит соответствующее предложение, если оно будет вынесено на правительственное заседание.

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Об этом написал глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram.

"Перед тем как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги – не рано ли с выводами? Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого", - заявил он.

По словам Ткаченко, озвученное сегодня главой Минздрава Максимом Степановым предложение станет ударом как по сфере культуры и креативным индустриям, так и по всему малому и среднему бизнесу.

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"Если такая дискуссия будет поднята на Правительстве, при таких условиях МКИП ее не поддержит", – подчеркнул глава Минкульта.

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Напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть основания для продления жесткого карантина после 24 января и он выступает за увеличение длительности локдауна.

Основной причиной Степанов назвал новогодние праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.

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карантин коронавирус минкультуры украины Александр Ткаченко локдаун
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