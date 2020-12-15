Министры экологии и ветеранов Украины подали в отставку

Роман Абрамовский и Сергей Бессараб решили сложить полномочия – их заявления Рада рассмотрит завтра

Два члена украинского правительства – министры охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а также министр ветеранов Сергей Бессараб – решили сложить свои полномочия.

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Об этом, как сообщает "Сегодня", во время пленарного заседания Верховной Рады 15 декабря заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Заявления об отставке Абрамовского и Бессараба нардепы будут рассматривать на следующий день. Разумовский дал соответствующим комитетам утром 16 декабря рассмотреть заявления двух министров, чтобы вынести их на обсуждение.

Напомним, что Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня после того, как его министерство отделили из структуры Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Генерал-лейтенант Сергей Бессараб занял кресло министра несколько раньше – 6 марта и был первым главой МинВОТ в правительстве Дениса Шмыгаля. Что о нем известно, читайте на сайте "Сегодня".

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