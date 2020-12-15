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Министры экологии и ветеранов Украины подали в отставку

15 декабря, 18:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Роман Абрамовский и Сергей Бессараб решили сложить полномочия – их заявления Рада рассмотрит завтра

Два члена украинского правительства – министры охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а также министр ветеранов Сергей Бессараб – решили сложить свои полномочия.

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Об этом, как сообщает "Сегодня", во время пленарного заседания Верховной Рады 15 декабря заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Заявления об отставке Абрамовского и Бессараба нардепы будут рассматривать на следующий день. Разумовский дал соответствующим комитетам утром 16 декабря рассмотреть заявления двух министров, чтобы вынести их на обсуждение.

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Напомним, что Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня после того, как его министерство отделили из структуры Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Генерал-лейтенант Сергей Бессараб занял кресло министра несколько раньше – 6 марта и был первым главой МинВОТ в правительстве Дениса Шмыгаля. Что о нем известно, читайте на сайте "Сегодня".

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отставка экология ветераны МинВОТ Сергей Бессараб Роман Абрамовский
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