Министра культуры Александра Ткаченко атаковали сырым яйцом

Есть у украинцев традиция – выражать свое недовольство путем бросания яиц в политиков. В этот раз под раздачу попал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. Это случилось 14 сентября, когда он шел на пресс-конференцию, на которой должен отчитываться о 100 днях работы, и вдруг ему в голову прилетело куриное яйцо. Удар, похоже, был болезненным. Ткаченко пришлось остановиться, чтобы убрать остатки с лица. Нападающий тут же убежал. А сам министр информполитики уже озвучил, что, по его мнению, привело к инциденту.

"Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране. Мы остановили массовую выдачу разрешений, и очевидно, что наши усилия вернуть, например, государству "Укркинохронику", тоже вызывают своеобразные волны "любви" ко мне с разных сторон", – заявил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

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Напомним, ранее тогда еще народный депутат Александр Ткаченко попал в скандал с недвижимостью. Год назад оказалось, что приблизиться к дому, который Ткаченко не указал в декларации, можно только с воды.

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