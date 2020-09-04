Министр экономики Петрашко готовится к отставке: "слуга народа" назвал причину

Член правительства уже сообщил подчиненным о возможности своего увольнения

Следующим министром, который покинет состав правительства Дениса Шмыгаля, может быть назначенный в марте глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Об этом, как пишет Telegram-канал PavlovskyNews, об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, сам Петрашко уже сообщил об этом своим подчиненным.

Претензии Верховной Рады к топ-министру связаны в том числе и с тем, что Петрашко в Кабмине лоббирует интересы собственников табачных корпораций. Качура утверждает, что лично видел, как тот добавился освобождая "табачников" от уплаты налогов.

Напомним, что Игорь Петрашко оказался среди трех министров, которых нардепы вызвали на час вопросов к правительству в Раде. Кроме того, отчитываться перед депутатами придется главе Минздрава Максиму Степанову и руководителю Минфина Сергею Марченко.

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Кроме того, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коалиция недовольна и ситуацией с энергетическим кризисом, что ставит под вопрос дальнейшее пребывание в правительстве и.о. главы Минэнерго Ольги Буславец.

Ранее новости "Сегодня" проанализировать успехи и провали первых 100 дней правительства Дениса Шмыгаля. Подробности в видеосюжете:

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