Ранее он был министром экономики, но в марте был уволен вместе с правительством Гончарука

Экс-министр экономики Тимофей Милованов назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", – сказал новой помощник Ермака.

Кто такой Тимофей Милованов

Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999-м. В 2004 году получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.

На сегодняшний день он еще и президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

В тренде Милованова назначили советником Ермака

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7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя Совета.

В марте текущего года он покинул Кабинет министров после увольнения правительства Гончарука. Более того, Милованов даже отказался от назначения в новый Кабмин Шмыгаля.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях советник Ермака Игорь Уманский написал заявление на увольнение. Спустя несколько дней он объяснил, что решил уйти из-за отсутствия решения ситуации в налоговой и на таможне, а также раскритиковал Минздрав. В то же время он заявил, что Украина может избежать "экономического апокалипсиса".

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