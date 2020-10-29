КСУ закрыл сайт деклараций чиновников. Чего мы можем больше не увидеть

После того, как в Украине скандально закрыли доступ в Единый госреестр деклараций, неподконтрольной общественности оказалась информация о доходах более чем 114 тысяч украинских чиновников.

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Госреестр начал работать в августе 2016 года. Открытое декларирование доходов чиновниками было одним из главных требований Евросоюза для предоставления Украине безвиза.

Помимо своих ФИО, чиновники вносили в декларации сведения о своих доходах, наличии недвижимости, транспортных средствах, банковских вкладах, ценных бумагах и ценных вещах.

Что декларировали раньше

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Чиновники и политики каждый год удивляли и поражали своими доходами и не только. Какие доходы теперь скрыты от народа?

Например, одного из нынешних министров многие СМИ называли едва ли не главным коллекционером страны. Он, было, задекларировал сразу 730 бутылок коллекционных вин производства Франции, Италии, США, Чили и других стран.

При этом указал, что их стоимость неизвестна. Возможно, они бесценны. За прошлый год этот министр, согласно декларации, заработал более 1 млн 120 тыс. грн.

Похоже, увлекается антиквариатом и мэр одного из крупных городов страны. В своей декларации за прошлый год он указал, что получил более 318 тыс. грн. зарплаты, владеет в том числе и французскими каминными часами из мрамора, которые были произведены в 19 веке.

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При этом стоимость антиквариата городской голова не указал. Кроме того, среди своего имущества мэр указал в декларации белый рояль стоимостью 960 тыс. грн., мотоцикл ценой 600 тыс. грн. и прицеп стоимостью 192 тыс. грн.

Более остальных мэров отличился глава еще одного крупного города. Он официально декларировал билет на суборбитальный полет в космос. В декларации он указал, что приобрел билет в 2009 году за 1 млн 400 тыс. грн., а за весь 2019 год получил зарплату в сумме более 560 тыс. грн.

Впрочем, ярче остальных за 4 года декларирования отличился один из экс-нардепов. В своей декларации за 2015 год он указал, что среди его имущества есть часы стоимостью 7 999 грн. Декларируя их, народный избранник написал в декларации: "Часы. Подарок. P.S. Принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому как я спал".

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Еще один из бывших нардепов в 2016-м отличился тем, что задекларировал 1 триллион гривен, оказавшись самым богатым не только в Раде. Позднее с его стороны последовало объяснение – мол, таким образом пошутил.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ отменил наказание за незаконное обогащение.

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