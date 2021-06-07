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Миллиард новых деревьев – Зеленский начал борьбу за восстановление лесов

7 июня, 11:16

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам президента, за 10 лет площадь лесов Украины увеличится на 1 миллион гектаров

Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Фото: коллаж "Сегодня"

Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках программы по всей стране высадят миллиард деревьев.

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Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30".

По его словам, за следующие 10 лет площадь лесов Украины увеличится на 1 миллион гектаров.

"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь, на нашей встрече", – отметил Зеленский.

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Как сообщалось ранее, на незаконную вырубку деревьев и загрязнение рек теперь можно пожаловаться онлайн. С помощью чат-бота Save Eco Bot также можно проверить, законно ли ведутся работы в разных регионах, санкционированы ли выбросы предприятия или вырубка леса.

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