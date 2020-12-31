Микитась ушел, зал опустел, но заседание не перенесли: что сейчас происходит в суде

Сегодня в Шевченковском районном суде Киева избирают меру пресечения для экс-нардепа Максима Микитася. По состоянию на 12:00 подозреваемого в суде нет. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из зала заседаний.

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Отметим, что сегодня утром Микитась приходил в суд, но на самом заседании его так и не оказалось. Его адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, но им отказали в этом требовании.

После этого прокуроры попросили применить к подозреваемому принудительный привод в суд. Судья Наталия Аббасова направилась в совещательную комнату думать над просьбой прокуроров.

По состоянию на 12:00 зал заседания опустел, Микитась так и не явился до сих пор. В то же время произошел курьезный момент: адвокат подозреваемого попросил зарядку для телефона, ему ее дал наш корреспондент, но потом защитник Микитася покинул суд вместе с ней.

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Напомним, 30 декабря суд собрался для рассмотрения меры пресечения для экс-нардепа, однако Микитась не явился и заседание переносили на пару часов. Сам подозреваемый объяснял это тем, что его не уведомили о судебном заседании. Под вечер он таки явился туда, но меру пресечения так и не избрали – защита заявила об отводе судьи.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

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