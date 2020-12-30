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Микитась объяснил, почему не явился в суд (видео)

30 декабря, 17:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня суду пришлось перенести заседание из-за неявки подозреваемого

Подозреваемый экс-нардеп Максим Микитась явился в Шевченковский районный суд Киева, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

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Заседание суда сегодня началось в 14:00, однако, по словам, подозреваемого, его супруге позвонил следователь в 13:33 и сообщил о судебном заседании.

"И только от жены узнал, что будет суд. Это полный цирк и произвол. Я не получал ни одной повестки в суд", – сказал Микитась.

Экс-нардеп также добавил, что якобы на суд осуществляется давление со стороны Офиса президента, а сегодня он даже получал какие-то угрозы по телефону.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро забраковало подозрение Микитасю от полиции, поскольку считает, что это может быть очередной попыткой вмешательства в работу антикоррупционеров, у которых политик проходит обличителем в другом уголовном производстве.

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суд Микитась Максим

Источник: Сегодня

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