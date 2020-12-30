Микитась не явился в суд: экс-нардепа могут доставить принудительно

Подозреваемый в заказе похищения человека экс-нардеп Максим Микитась не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Также не явились адвокаты подозреваемого. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из зала Шевченковского районного суда Киева.

Реклама

Прокуроры ходатайствуют о принудительном приводе экс-нардепа. Заседание отложили до 16:00.

В то же время представитель стороны обвинения отметил, что судья пока не давал разрешения на принудительный привод Микитася, поскольку выясняет, был ли Микитась уведомлен о заседании.

В тренде Путешествие по Полтавщине и Занзибар: где встретят Новый год депутаты

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро забраковало подозрение Микитасю от полиции, поскольку считает, что это может быть очередной попыткой вмешательства в работу антикоррупционеров, у которых политик проходит обличителем в другом уголовном производстве.

Видео: Пресс-служба МВД

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама