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Микитась не явился в суд: экс-нардепа могут доставить принудительно

30 декабря, 14:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Прокуроры ходатайствуют о принудительном приводе экс-нардепа на заседание суда

Подозреваемый в заказе похищения человека экс-нардеп Максим Микитась не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Также не явились адвокаты подозреваемого. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из зала Шевченковского районного суда Киева.

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Прокуроры ходатайствуют о принудительном приводе экс-нардепа. Заседание отложили до 16:00.

В то же время представитель стороны обвинения отметил, что судья пока не давал разрешения на принудительный привод Микитася, поскольку выясняет, был ли Микитась уведомлен о заседании.

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Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали и удалось выяснить, кто за этим стоит.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро забраковало подозрение Микитасю от полиции, поскольку считает, что это может быть очередной попыткой вмешательства в работу антикоррупционеров, у которых политик проходит обличителем в другом уголовном производстве.

Видео: Пресс-служба МВД
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суд мера пресечения Микитась Максим

Источник: Сегодня

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