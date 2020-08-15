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МИД Украины обеспокоен насилием в Беларуси и призывает к диалогу

15 августа, 23:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина констатировала недоверие белорусов к результатам выборов

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление по выборам в Беларуси, в котором констатировало, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики не вызывают доверия в белорусском обществе и присоединилось к позиции Евросоюза по этому вопроcу. Соответствующий документ размещен на сайте МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с реакцией белорусских властей на протесты в стране.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев", – говорится в заявлении.

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В Украине рассчитывают на диалог властей Беларуси с гражданским обществом для поиска компромиссов и приветствуют освобождение из-под стражи части задержанных.

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"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих", – заявляют в МИД, называя при этом Беларусь "особенно близкой страной" для Украины.

Напомним, ранее на совещании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций.

Тем временем в штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси считают невозможным проведение второго тура президентских выборов в стране и выступают против пересчета голосов, рассчитывая, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом.

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