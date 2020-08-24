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МИД Украины дал ценный дружеский совет коллегам из Беларуси

24 августа, 03:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Украине посоветовали белорусским властям "не прокладывать себе путь дубинками"

Министерство иностранных дел Украины в воскресенье вечером отреагировало на грубое заявление внешнеполитического ведомства Беларуси после того, как президент Владимир Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко на фоне массовых акций протеста. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского министерства.

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"Для нас Беларусь – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты также решили напомнить белорусским коллегам опыт Революции достоинства.

"Опыт украинской Революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда", – написали в МИД.

МИД Украины также пожелало Беларуси "достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию".

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Напомним, после того как Владимир Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко на фоне массовых акций протеста, в Министерстве иностранных дел Беларуси по-хамски прокомментировали заявления и советы украинского лидера в адрес соседнего государства.

По словам Зеленского, оказавшись на месте Лукашенко, он "определенно" провел бы выборы через месяц и пригласил на них иностранных наблюдателей.

В белорусском МИД после этого написали, что в советах не нуждаются, и припомнили украинцам их " политические эксперименты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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