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МИД об "аресте" Маркива в России: Интерпол используют для политпреследования

11 декабря, 19:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев готов вывести Москву на чистую воду, говорит Евгений Енин

Министерство иностранных дел Украины готово на примере заочного ареста в РФ бойца Нацгвардии Виталия Маркива доказать, что внешнеполитическое ведомство России использует Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) для политического преследования.

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Об этом первый заместитель главы МИД Евгений Енин пишет на своей странице в Facebook .

"В Россию Виталий Маркив поедет вряд ли, а вот довести до Интерпола, что Кремль в очередной раз будет пытаться использовать возможности этой организации для политического преследования – дело святое, и МИД Украины с радостью к нему присоединится", – написал наш дипломат.

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Напомним, Следственный комитет РФ подал иск о заочном аресте Виталия Маркива, обвинив его в "убийстве двух и более человек". Эта статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде вплоть до пожизненного заключения. А Басманный суд Москвы поддержал сторону обвинения заочно арестовал Маркива на два месяца.

В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заочный арест Маркива российским судом – это подтверждение, что путинский режим причастен к фальсификации дела против украинского бойца.

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интерпол преследование МИД Украины Евгений Енин Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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