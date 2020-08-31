МИД Германии вызвал посла Беларуси "на ковер"

В Берлине не остались незамеченными задержания журналистов в Минске

После того, как белорусские силовики задержали, а Министерство иностранных дел РБ лишило аккредитации журналистов, в том числе и немецких СМИ, МИД Германии пригласил на беседу посла Беларуси в Берлине, заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер, о чем пишет ТАСС.

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"Как вы, возможно, знаете, в пятницу и субботу целый ряд журналистов в Беларуси беспричинно задержали и лишили аккредитации, – сказал Бургер. - Я могу сообщить, что в этой связи посол Беларуси был срочно приглашен сегодня на разговор в МИД ФРГ".

А официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал на "достойные доверия сообщения, которые подтверждают очередные задержания мирных демонстрантов" в Беларуси. Он заявил о "продолжающихся репрессиях [со стороны диктатора Александра] Лукашенко".

"Правительство ФРГ твердо поддерживает жителей Беларуси в их стремлении к миру, предоставлению демократических возможностей и политическим изменениям. Настало самое время для того, чтобы Лукашенко осознал действительность в стране", – подчеркнул Зайберт.

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"Необходим открытый диалог между государственным руководством, представителями оппозиции и всем белорусским обществом, чтобы мирно разрешить этот кризис", – указал он, отметив, что ОБСЕ готова взять на себя роль посредника в данных усилиях.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что после задержания в Минске журналистку увезли на "скорой" из отделения милиции.

Также сообщалось, что в Минске ОМОН в прямом эфире задержал десятки журналистов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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