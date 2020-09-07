МИД Германии и России обменялись обвинениями по делу Навального

Власти Германии давно согласились удовлетворить запрос российской стороны о правовой помощи по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, а Россия продолжает создавать "дымовые завесы". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на телеканале ARD вечером 6 сентября, передает DW.
"Мы также, когда на минувшей неделе разговаривали с послом России (в Берлине Сергеем Нечаевым. – Ред.), сказали это в ответ на его запрос", – рассказал глава МИД ФРГ.
Он также подчеркнул, что у Германии нет причины отказывать Москве в подобной просьбе.
Обвинения представителями России Германии в затягивании ответа Маас назвал "очередной дымовой завесой".
"Такие (дымовые завесы. – Ред.) в последние дни мы уже видели. И я опасаюсь, что в ближайшие дни последуют и другие", - сказал он.
ФРГ, по словам главы МИД, также ждет от России результаты обследования Алексея Навального в Омске.
В ответ спикер МИД России Мария Захарова снова обвинила Берлин в затягивании расследования дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Она утверждает, что на запрос российской Генпрокуратуры в Германии так и не ответили.
"Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет", – в частности написала Захарова в Facebook.
Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального, и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшие дни Москва не сделает вклад в расследование.
Кроме того, 6 сентября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова к обсуждению санкций против России, в том числе и в отношении недостроенного газопровода "Северный поток – 2" в связи с отравлением российского оппозиционера.
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