Местные выборы. Полиция фиксирует нарушения по всей Украине (карта)

В течение предыдущих суток полицейские открыли восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в ходе кампании местных выборов-2020.
Об этом сообщает пресс-служба Наполиции.
Сообщается, что всего в течение предыдущих суток в полицию поступило 116 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (19), в Днепропетровской и Киевской (по 14), в Донецкой областях (11), в Киеве (девять), а также в Черновицкой области (семь).
Так в полиции заявляют, что всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 2393 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.
"Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушений: 101 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 – связанных с избирательным процессом", – добавляют в пресс-службе.
Также составлено 395 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Напомним, в Министерстве внутренних дел предупредили участников избирательной кампании о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификации местных выборов в Украине.
Также сайт "Сегодня" опубликовал списки с лидерами партий, которые идут на выборы в Киевсовет.
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