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Местные выборы. Полиция фиксирует нарушения по всей Украине (карта)

4 октября, 11:28

Мария Журенко Мария Журенко

Всего в течение предыдущих суток правоохранители получили 116 заявлений и сообщений

В течение предыдущих суток полицейские открыли восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в ходе кампании местных выборов-2020.

Об этом сообщает пресс-служба Наполиции.

Сообщается, что всего в течение предыдущих суток в полицию поступило 116 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (19), в Днепропетровской и Киевской (по 14), в Донецкой областях (11), в Киеве (девять), а также в Черновицкой области (семь).

Так в полиции заявляют, что всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 2393 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

Выборы-2020: заявы о правонарушениях

Выборы-2020: заявы о правонарушениях / Фото: Нацполиция

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушений: 101 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 – связанных с избирательным процессом", – добавляют в пресс-службе.

Выборы-2020: заявы о правонарушениях

Выборы-2020: заявы о правонарушениях / Фото: Нацполиция

Также составлено 395 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Выборы-2020: заявы о правонарушениях

Выборы-2020: заявы о правонарушениях / Фото: Нацполиция

Напомним, в Министерстве внутренних дел предупредили участников избирательной кампании о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификации местных выборов в Украине.

Также сайт "Сегодня" опубликовал списки с лидерами партий, которые идут на выборы в Киевсовет.

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выборы правонарушение Нацполиция
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