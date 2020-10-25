Местные выборы в Украине: полицейские открыли уже более 60 уголовных дел

В Украине сегодня, 25 октября, прошли местные выборы – 2020. По состоянию на 18:00 полицейские открыли 61 уголовное дело по фактам нарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
С начала суток в полицию поступило 3689 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства:
- 1439 – агитация в день выборов;
- 182 – нарушение тайны голосования;
- 163 – подкуп избирателей;
- 128 – нарушение порядка ведения регистрации избирателей;
- 127 – незаконное уничтожение избирательной документации;
- 75 – незаконное использование избирательного бюллетеня.
Больше всего сообщений в Киеве (441), Киевской (418), Днепропетровской (336), Донецкой (250), Одесской (210), Львовской (202) областях.
По 61 факту правонарушений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Также полицейские составили 169 протоколов об административных правонарушениях.
Напомним, накануне выборов 25 октября начато 29 уголовных производств по факту нарушения "дня тишины", когда в Украине действовал запрет на агитацию.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020Читайте Segodnya.ua в Google News
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк