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Местные выборы в Украине: полицейские открыли уже более 60 уголовных дел

25 октября, 20:42

Мария Журенко Мария Журенко

В общем поступило 3689 заявлений и сообщений о нарушениях

В Украине сегодня, 25 октября, прошли местные выборы – 2020. По состоянию на 18:00 полицейские открыли 61 уголовное дело по фактам нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

С начала суток в полицию поступило 3689 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства:

  • 1439 – агитация в день выборов;
  • 182 – нарушение тайны голосования;
  • 163 – подкуп избирателей;
  • 128 – нарушение порядка ведения регистрации избирателей;
  • 127 – незаконное уничтожение избирательной документации;
  • 75 – незаконное использование избирательного бюллетеня.

Больше всего сообщений в Киеве (441), Киевской (418), Днепропетровской (336), Донецкой (250), Одесской (210), Львовской (202) областях.

По 61 факту правонарушений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также полицейские составили 169 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, накануне выборов 25 октября начато 29 уголовных производств по факту нарушения "дня тишины", когда в Украине действовал запрет на агитацию.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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