Местные выборы в Украине: полицейские открыли более 600 уголовных дел

В общем поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушениях

В Украине сегодня, 24 октября, "день тишины" перед местными выборами 2020. За предвыборный период в полицию поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что за период с 5 сентября по 24 октября 2020 в полицию в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

2741 – за нарушение порядка ведения агитации;

1034 – за изготовление или распространение агитационных материалов, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать;

725 – за нарушение порядка размещения агитматериалов;

530 – за нарушение ограничений ведения агитации;

471 – за порчу агитационных материалов;

430 – за подкуп избирателей;

229 – за нарушение порядка ведения регистрации избирателей.

Больше всего сообщений в Киеве (943), Киевской (791), Львовской (551), Одесской (543), Донецкой (508), Днепропетровской (482) областях.

/ Фото: ГУМВС України в місті Києві

Так, всего составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В пресс-службе отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 – открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 – связанных с избирательным процессом.

Также сообщается, что препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

В свою очередь незаконное использование избирательного бюллетеня, а также голосование избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме – наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Так, нарушение тайны голосования наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

За подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму грозит штрафом от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области.

Как сообщалось, в Киеве за голосование за определенного кандидата в депутаты гражданам предлагали 1000 грн вознаграждения.

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