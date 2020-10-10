Местные выборы в Украине. Полицейские фиксируют все больше нарушений

Всего в течение предыдущих суток правоохранители получили 266 заявлений и сообщений

Полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса в ходе кампании местных выборов в Украине. И это только в течение предыдущих суток.

Об этом сообщает пресс-служба Наполиции.

Отмечается, что всего в течение предыдущих суток в полицию поступило 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировали в Киеве (38), Черкасской (26), Херсонской (18), Киевской (17), Запорожской (16) областях.

В полиции заявляют, что всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3616 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Так, 1275 сообщений касались нарушения порядка ведения агитации, 691 нарушение – изготовления или распространение агитационных материалов, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать. А также зафиксировали 188 нарушений подкупа избирателей.

Выборы-2020: заявы о правонарушениях / Фото: Нацполиция

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 273 уголовных правонарушениях: 137 связано с нарушением избирательного законодательства, 126 – связаны с избирательным процессом", – добавляют в пресс-службе.

Так, по девяти уголовным производствам 16 лицам сообщили о подозрение по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а также по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Выборы-2020: заявы о правонарушениях / Фото: Нацполиция

Также составлены 933 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. Из них 650 – по ст. 212-13 – Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать.

Выборы-2020: заявы о правонарушениях / Фото: Нацполиция

Напомним, в Министерстве внутренних дел предупредили участников избирательной кампании о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификацию местных выборов в Украине.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список кандидатов в депутаты от 13 партий в Днепровский городской совет.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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