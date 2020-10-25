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Местные выборы в Украине: кандидаты продолжают незаконную агитацию

25 октября, 15:00

Мария Журенко Мария Журенко

Любая агитация в день голосования запрещена

В Украине 25 октября проходят местные выборы. Но часть кандидатов проигнорировали требования законодательства и продолжают нарушать его, раздавая маски, транслируя рекламу, а также антирекламу в Сети.

Об этом сообщает ОПОРА .

Так, вблизи избирательных участков в разных городах Украины раздавали маски с агитацией за благотворительные фонды и политсилы.

В ряде городов заметили билборды кандидатов в мэры и депутаты, а также в стилистике различных политсил.

Некоторые кандидаты в депутаты оставили свои агитационные рекламы в соцсетях. А кое-кто даже запостил антирекламу и ролики с конфетами.

Не удержались кандидаты и от того, чтобы не попросить о фотографиях бюллетеней. Так, в Хмельницкой области кандидат в мэры попросил избирателей сфотографировать бюллетени: мол, это подтвердит их голоса и защитит от фальсификаций.

Отметим, по украинскому законодательству предвыборная агитация в день голосования и накануне запрещена.

Ранее мы сообщали, что россиянин пытался устроить "карусель" на выборах в Одесской области.

Также в Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

А в Закарпатской области 25 октября на избирательном участке в Виноградовском гериатрическом центре зафиксировано нарушение одной из политсил и самовыдвиженца в мэры. Избирателям раздавали подсказки.

Если вы стали свидетелем фальсификаций, напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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