Местные выборы в Украине: ЦИК назвала явку в регионах

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах по состоянию на 13:00. Так, самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26%.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
На 13:00 часов явка избирателей в регионах составила:
Винницкая область – 17,2%
Волынская область – 17,0%
Донецкая область – 22,1%
Житомирская область – 18,3%
Закарпатская область – 15,3%
Ивано-Франковская область – 14%
Кировоградская область – 18,6%
Николаевская область – 15,5%
Полтавская область – 16,6%
Сумская область – 15,7%
Тернопольская область – 17,0%
Харьковская область – 15,5%
Черкасская область – 17%
Черновицкая область – 14%
Черниговская область – 20,1%
Луганская область – 18%
Одесская область (без г. Одесса) – 26%
Тернопольская область – 17%
Херсонская область – 16,7%
Киевская область – 15,6%
Киев – 16,2%.
Так, самой низкой стала явка в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – по 14%.
В Центризбиркоме отметили, что данные существуют предварительными.
Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы 2020.
Так, явка на местных выборах в Украине по состоянию на 12:00 часов составила 13,5% .
В свою очередь явка на местных выборах в Киеве по состоянию на 13:00 часов составила 16% .
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