Местные выборы в Украине: ЦИК назвала явку в регионах

Меньше всего избирателей пришло в Черновицкой и Ивано-Франковской областях

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах по состоянию на 13:00. Так, самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На 13:00 часов явка избирателей в регионах составила:

Винницкая область – 17,2%

Волынская область – 17,0%

Донецкая область – 22,1%

Житомирская область – 18,3%

Закарпатская область – 15,3%

Ивано-Франковская область – 14%

Кировоградская область – 18,6%

Николаевская область – 15,5%

Полтавская область – 16,6%

Сумская область – 15,7%

Тернопольская область – 17,0%

Харьковская область – 15,5%

Черкасская область – 17%

Черновицкая область – 14%

Черниговская область – 20,1%

Луганская область – 18%

Одесская область (без г. Одесса) – 26%

Тернопольская область – 17%

Херсонская область – 16,7%

Киевская область – 15,6%

Киев – 16,2%.

Так, самой низкой стала явка в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – по 14%.

В Центризбиркоме отметили, что данные существуют предварительными.

Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы 2020.

Так, явка на местных выборах в Украине по состоянию на 12:00 часов составила 13,5% .

В свою очередь явка на местных выборах в Киеве по состоянию на 13:00 часов составила 16% .

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