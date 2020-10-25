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Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку

25 октября, 19:10

Мария Журенко Мария Журенко

Женщина подала заявление в полицию

В городе Терновка действующий депутат горсовета на избирательном участке набросился на редактора городской газеты "Известия Терновки" Алену Поддуеву.

Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ.

"Редактор газеты зафиксировала массовое присутствие на избирательных участках Терновки людей с удостоверениями "внештатных корреспондентов" павлоградской газеты "Бегемот". Во время расспросов очередной "корреспондентки" уже на пятом избирательном участке на Алену Поддуеву набросился депутат городского совета", – говорится в сообщении.

Журналистка подала заявление в местное отделение полиции из-за препятствования профессиональной деятельности.

В заявлении редактор газеты написала, что депутат хватал ее за руки и толкал, пытался выбить из рук мобильный телефон, которым она вела съемку.

Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы – 2020.

С начала суток правоохранители зафиксировали 2401 заявление и сообщение о нарушениях на выборах. Лидеры в этом антирейтинге – Киев, Киевская и Днепропетровская области.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах по состоянию на 13:00. Самая высокая явка в Одесской области – 26%.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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