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Местные выборы. Какие нарушения больше всего фиксируют полицейские

11 октября, 16:35

Мария Журенко Мария Журенко

Всего в течение предыдущих суток правоохранители получили 181 заявление и сообщений о нарушениях

Только в течение предыдущих суток полицейские открыли 13 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса в ходе кампании местных выборов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Наполиции.

Отмечается, что всего в течение предыдущих суток в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировали в Киеве (38), Львовской (23), Киевской (15), Днепропетровской и Одесской (по 17) областях.

В полиции заявляют, что всего с 5 сентября зарегистрировали 3797 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Нарушение изберательного законодательства

Нарушение изберательного законодательства / Фото: Нацполиция

  • 1331 за нарушения порядка ведения агитации;
  • 730 за изготовления или распространение агитационных материалов, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать;
  • 193 за подкуп избирателей.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 связано с нарушением избирательного законодательства, 141 – связаны с избирательным процессом", – отмечают в пресс-службе.

Так, по девяти уголовным производствам 16 лицам сообщили о подозрение по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а также по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Нарушение избирательного законодательства

Нарушение избирательного законодательства / Фото: Нацполиция

Также составлены 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. Из них 662 – по ст. 212-13 – Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать.

Нарушение изберательного законодательства

Нарушение изберательного законодательства / Фото: Нацполиция

Напомним, в Министерстве внутренних дел предупредили участников избирательной кампании о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификацию местных выборов в Украине.

Также в ЦИК объяснили, как правильно заполнить бюллетени.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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