Месть за "Массандру". Украина готовит новые санкции против России

Приватизация россиянами винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму является основанием для новых санкций против России.

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Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства.

Он считает этот "аукцион" продолжением незаконной "национализации", которая началась в 2014 году.

"Ни одна из серьезных компаний, которые на самом деле могли быть заинтересованы в модернизации и развитии предприятия, участие в этом театре абсурда не взяли. "Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма", – сказал Резников.

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Вице-премьер считает, что российская компания может уничтожить винзавод, а наиболее ценные активы вывезут с полуострова. В связи с этим он намерен инициировать:

национальные санкции против причастных к продаже "Массандры" и ее новых владельцев;

международные суды против них;

новые международные санкции и усиление существующих.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого "министерства" в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", – добавил Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что продажа Россией "Массандры" – военное преступление. В МИД Украины продажу РФ крымского завода назвали "юридически ничтожной".

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